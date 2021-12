Africano nudo e ubriaco sulla Metro A, paura e degrado sul treno per Anagnina

08 dicembre 2021 a

Completamente nudo come se nulla fosse nei vagoni della metro A, poco frequentati nel tardo pomeriggio festivo (e piovoso) dell'8 dicembre. Un uomo, presumibilmente africano, è stato immortalato da alcuni passeggeri mentre il treno era fermo in stazione.

L'uomo, di giovane età, secondo quanto si apprende era in evidente stato di ebbrezza e viaggiava sul treno della Metro A in direzione Anagnina intorno alle 19.30. Poco dopo sono intervenute le forze dell'ordine allertate da utenti a bordo treno che avevano visto sfilare l'africano nudo e ubriaco nel treno. Intorno alle 20 l'uomo è stato fermato e portato negli uffici di pubblica sicurezza.

L'episodio segue quello di Piazza della Repubblica, dove uno straniero nigeriano di 22 anni - anche lui nudo - si era buttato all’interno della fontana in stato di agitazione. Il giovane africano è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio: aveva infatti aggredito i poliziotti che erano intervenuti per farlo uscire fuori dalla fontana.

Gli agenti sono rimasti contusi e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove sono stati refertati con 7 giorni di prognosi, per trauma alla caviglia e alla mano.

