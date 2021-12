Azzarita occupato, "Chiamata al dovere per fare lezione" Cosa preparano i docenti

05 dicembre 2021 a

Liceo Azzarita occupato "chiamata al dovere per fare lezione", la protesta dei docenti che domattina, lunedì, potrebbero fare una sorpresa con una manifestazione davanti all'ingresso della scuola nel quartiere Parioli a Roma. A rivelarlo sono gli studenti che parlano di una "manifestazione", degli insegnanti, cui sarebbero stati invitati a partecipare anche i genitori dei ragazzi. Si tratterebbe, spiegano, di una "contro occupazione" davanti all'ingresso del liceo scientifico a piazzale delle Muse: E sulle chat di scuola rimbalzano i messaggi: "Regà, ma avete letto il messaggio degli insegnanti che lunedì vogliono andare a manifestare contro gli studenti per questa occupazione (credo sotto scuola)? Stanno chiedendo di farlo girare nei gruppi dei genitori per cercare un sostegno (essendo incapaci a gestire da soli questa situazione)" .

La preside Maria Urso invece potrebbe riprovarci puntando sulla Dad, convocando domattina un consiglio d'istituto per verificare come attivare la didattica a distanza. "La dad al momento non si può attivare, ci sarà un collegio dei docenti straordinario lunedì mattina per esplorare le possibilità"i messaggi sulle chat di scuola. Nessuna conferma, né smentite, da parte del capo di istituto, però, che al telefono preferisce non parlare. "Non facciamo show - dice gentile ma ferma - questa è una cosa seria".

Intanto gli studenti, oggi pomeriggio riuniti in assemblea, fanno sapere che con la giornata di domani potrebbe chiudersi l'occupazione del liceo Azzarita, iniziata mercoledì scorso. Orari anti Covid disumani, socialità azzerata, salute psicologica a rischio e programmi didattici d rifare restano però i problemi ancora aperti che hanno portato oltre una trentina di scuole di Roma a protestare con le occupazioni dei loro istituti.



