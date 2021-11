Massacrato a colpi di mazza da baseball, il pub diventa un inferno

28 novembre 2021 a

All'improvviso il pub è diventato un inferno. Giovedì scorso un ragazzo di 18 anni si trovava nel pub Viecce di Frascati quando ha iniziato a molestare gli altri clienti. A quel punto è intervenuto il proprietario del locale che lo ha allontanato. Il giovane, però, che veniva da Roma, è tornato dopo pochi minuti armato con una mazza da baseball.

Appena entrato nel locale ha cominciato a picchiare violentemente il proprietario procurandogli serie ferite a volto, spalla e mani. Per evitare il peggio è intervenuto il cuoco che ha protetto il proprietario ed evitato conseguenze ancora peggiori. La notizia ha fatto subito il giro del web e ora la vittima chiede maggiore protezione da parte delle forze dell'ordine. "Accade oggi dopo 7 anni di sacrifici e impegni nel locale - scrive su Facebook Simone Laurenti - Vi riportiamo quanto successo ieri sera alle 22 quando in un classico giovedì sera ci ritroviamo alla semi-tragedia per un elemento presentatosi armato di mazza da baseball in stato furioso che comincia a scagliarsi contro di noi senza alcun motivo … recandoci la bellezza di 25 giorni di prognosi riservata...Ci mobiliteremo il più possibile per rendere ancora più sereno il nostro ambiente lavorativo appellandoci a qualsiasi autorità disposta ad aiutarci ci vediamo presto ragazzi".

