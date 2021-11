Ostia, rifiuta il velo e il fratello la riempie di botte. Ragazzina bengalese denuncia la famiglia

15 novembre 2021 a

Picchiata dai familiari perché non vuole indossare il velo. La procura dei Minori di Roma indaga sull’aggressione ai danni di una 14enne del Bangladesh avvenuta sabato pomeriggio a Ostia, vicino Roma. La ragazza è stata picchiata violentemente dal fratello 17enne perché rifiutava l’educazione islamica imposta dalla famiglia e l’utilizzo del velo e del burqa. Dopo l’ennesima lite con pesanti danni fisici la giovane è andata dai carabinieri di Ostia a denunciare i fatti.

Ma il caso non sarebbe isolato. Nell’informativa dei militari oltre al 17enne è citata anche la madre che avrebbe aggredito e maltrattato in altre occasioni la ragazzina. Le ipotesi di reato sono quelle di maltrattamenti e lesioni personali. La giovane è stata soccorsa e refertata all’ospedale Grassi per un trauma cranico minore e alcuni graffi sulla fronte. È stata poi accompagnata in una struttura protetta.

