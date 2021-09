Arrestato a Parigi lo zio di Saman, indagato per l'omicidio della pachistana

Tradito dal neo sul volto: finita nella capitale francese la sua fuga

E' finita a Parigi la fuga di Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nel Reggiano, da fine aprile scorso dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato in patria. L'arresto è avvenuto questa mattina nella capitale francese. L’uomo è tra gli indagati per omicidio insieme ad altri parenti della giovane, tra cui i genitori. La notizia dell’arresto è stata diffusa durante una conferenza stampa presso il comando provinciale dei carabinieri a Reggio Emilia.

Tra gli elementi che hanno incastrato Danish Hasnain e ne hanno permesso l’identificazione certa è stato un neo sul volto. È stato bloccato in esecuzione di un mandato di arresto europeo nella periferia nord est di Parigi. «Siamo molto soddisfatti»: ha detto il procuratore capo reggente di Reggio Emilia, Isabella Chiesi nel corso di una conferenza stampa.

Al momento, a quanto risulta ai carabinieri, non sono state ritrovate armi. I militari non posso escludere che anche l’altro cugino, indagato insieme ai genitori della ragazza, allo zio e all’altro cugino, al momento detenuto nel carcere di Reggio Emilia, possa trovarsi in Francia.

