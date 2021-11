Roma sempre più sporca nell'era Gualtieri. Lo schifo del Viminale, così da tre giorni

10 novembre 2021 a

Altro che pulizia straordinaria della città, nell'era di Roberto Gualtieri la Capitale è sempre più sporca. Ecco la situazione al Viminale, a due passi dal ministero dell'Interno, nel cuore di Roma. È così da tre giorni...

Sveglia, Gualtieri! È ora di finire il giro da turista: Roma allagata e piena di rifiuti

Non si tratta di situazioni isolate, la situazione dei rifiuti, esplosiva con Virginia Raggi sindaca, resta ben oltre il livello di guardia mentre il Campidoglio prova a reperire fuori Regione nuovi siti di smaltimento temporanei per l'immondizia.

Smog, immondizia e piste ciclabili: Roma è la città peggiore d'Italia

Dopo le promesse in campagna elettorale e dieci giorni dopo aver avviato il programma di pulizia straordinaria, con 4mila turni aggiuntivi pianificati fino a fine anno per la rimozione di cumuli e microdiscariche, l'amministrazione Gualtieri non dà segnali di discontinuità. E i romani fanno i conti con la dura realtà dopo gli spot elettorali.

