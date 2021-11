Campidoglio nel caos, Gualtieri perde altri pezzi

Valentina Conti 09 novembre 2021 a

Centrosinistra assediato dalle polemiche nei Municipi. In scena non solo il caos esploso ad Ostia, in X Municipio a guida Mario Falconi, per le scelte dei componenti della giunta, dove si è già dimesso il responsabile dei Lavori pubblici, a venti giorni dal voto. Ieri i problemi per i dem non sono mancati nemmeno in Municipio XIII. La protesta è arrivata dalla rete territoriale di Aurelio in Comune, presentatasi alle ultime amministrative con il sostegno di Europa Verde e Roma Futura nella coalizione che ha eletto sindaco Roberto Gualtieri e minisindaca del Municipio, Sabrina Giuseppetti. «Il Partito Democratico ha scelto di escludere Aurelio in Comune dalla giunta, e quindi dal governo del territorio. Per questo, i nostri consiglieri, Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, siederanno fuori dalla maggioranza», ha spiegato una nota di Aurelio in Comune. A cui ha replicato piccata la neopresidente Giuseppetti, nel corso della prima seduta del consiglio nella quale è stata formalizzata la giunta, composta da tre donne e tre uomini: «Questa è la maggioranza che governerà il Municipio XIII e che si prenderà le responsabilità di risolvere i tanti problemi dei nostri territori. Chi ha deciso di tirarsi fuori dalla maggioranza solo per questioni di deleghe – ha detto Giuseppetti - dimostra di non avere a cuore l’interesse pubblico».

Ecco i nomi: vicepresidente con deleghe alle Politiche di Bilancio e del Personale Alberto Filisio, assessore alle Politiche Urbanistiche e all’Edilizia Privata Biagio Capparella, alle Politiche Ambientali e Attività Produttive Cinzia Giardini, ai Lavori Pubblici e Mobilità Salvatore Petracca, assessore alle Politiche Sociali Arianna Quarta, alle Politiche Scolastiche e dello Sport Arianna Ugolini. Non è tutto. In III Municipio, Sinistra Civica Ecologista non le manda a dire al neopresidente Paolo Marchionne, “reo” di non aver tenuto conto degli equilibri su cui è stata costruita la coalizione a sostegno di Gualtieri.

«Chi rinuncia alla pluralità fa un atto di supponenza al quale reagiremo», promettono i due esponenti di Sinistra Civica Ecologista, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli. «Nemmeno il tempo di insediarsi nelle amministrazioni dei municipi capitolini, che il centrosinistra già litiga sulle poltrone e si spacca tra contrasti e dissapori. Davvero un imbarazzante esordio di legislatura, messo in atto dai dem e alleati», attacca il consigliere regionale e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.

