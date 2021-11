Ma Calenda lo stronca subito: "Schiavo delle correnti, pessimo inizio"

Il leader di Azione durissimo sulla Giunta di Gualtieri: "Incarichi distribuiti col bilancino"

«La giunta presentata da Roberto Gualtieri è purtroppo esattamente come ce l’aspettavamo. Un rappresentante per corrente del PD ai Ministeri chiave e nel gabinetto e incarichi vari per chi ha costruito le listine a supporto. Pessimo inizio».

E' lapidario il commento del leader di Azione Carlo Calenda dopo aver esaminato la squadra scelta dal sindaco di Roma per governare la città. E d'altronde Calenda non si era risparmiato critiche al sindaco già negli scorsi giorni: «La strada delle primarie penso che fosse sbagliata perché ritengo che a Roma abbiamo un problema di classe dirigente che impedirà a Gualtieri di fare il suo lavoro fino in fondo. Legittimo che il Partito democratico abbia candidato qualcun altro. In Giunta non daremo una mano, ma la nostra sarà una opposizione molto costruttiva, se porterà avanti certe idee noi lo sosterremo» aveva detto a proposito dell'imminente inizio del lavoro del nuovo sindaco.

