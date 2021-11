Nuove minacce a Marco Andrea Doria, una bara col suo nome fuori casa

Il presidente del Tavolo per la riqualificazione di parchi e ville di Roma di nuovo sotto tiro

Ancora minacce a Marco Doria, il presidente del Tavolo per la riqualificazione dei Parchi e delle Ville Storiche di Roma Capitale sulla cui auto, a giugno scorso, venne trovato un ordigno che poteva esplodere. Questa volta a Doria, già bersaglio peraltro in passato di altre minacce e per questo sotto tutela, hanno fatto trovare una bara col suo nome sotto casa: "È stata rinvenuta dalla scorta sul cancello della mia abitazione - racconta lo stesso Doria - una bara di 20 centimetri con scritto sopra il mio nome. Sono stati fatti tutti i rilievi del caso dai Carabinieri del Nucleo Operativo".

