Il piano pulizia di Gualtieri: vuole trasformare tutti i romani in giardinieri 

Il neo sindaco di Roma ha la soluzione per pulire la città. È vero che ha messo in campo mille operatori Ama e 40 milioni di euro. Ma il suo vero piano speciale è un altro: dare a tutti i romani una ramazza in mano e spedirli in giro a fare pulizia.

Il servizio giardini, si sa, a Roma è ridotto all'osso. Così Gualtieri ha invitato i romani ad avere "comportamenti virtuosi, aiutando a non sporcare la città".

Niente da eccepire. Ma non è finita qui. L'ex ministro dell'Economia, che ora guida il Campidoglio, ha aggiunto: "Invito anche ad aumentare il contributo civico, ad esempio aiutando a pulire un parco". Perché no, in fin dei conti i romani il loro contributo non lo danno già pagando una delle Tari più alte d'Italia. Ci manca che all'uscita dall'ufficio, o nel giorno di riposo, debbano improvvisarsi spazzini e giardinieri.

Per quanto riguarda il calendario degli interventi di pulizia straordinaria, il cronoprogramma completo verrà aggiornato sul sito istituzionale del Comunie di Roma. Di seguito alcuni esempi di interventi relativi alla prima settimana: dopo il tratto da Lungotevere da Ponte Testaccio a Ponte Margherita e da Ponte Margherita a Lungotevere Salvo D’Acquisto, e la via Nomentana da Porta Pia a piazza Sempione in entrambi i sensi e tutto viale delle Milizie, la notte di mercoledì 3 novembre sarà il turno di viale Angelico e viale Giulio Cesare. Giovedì notte tutta la circonvallazione Ostiense e via Ostiense da piazzale Ostiense a piazzale San Paolo, nelle due direzioni. La notte di venerdì 5 novembre gli interventi riguarderanno piazza di Porta Metronia, via Pannonia, piazza Epiro, via Satrico, piazza Zama, via Siria e via Macedonia. La mattina di domenica 7 novembre le operazioni riguarderanno viale Maresciallo Pilsudski, viale Parioli, viale Liegi, viale Regina Margherita e viale Regina Elena. La notte sarà invece il turno del Muro Torto.

