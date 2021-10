Caos maltempo, bloccati i treni tra Roma e Latina. Ecco quando ripartono

05 ottobre 2021 a

a

a

La circolazione ferroviaria fra Roma e Latina, linea Roma - Napoli (via Formia), e sulla Roma - Nettuno è sospesa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Lo comunica in una nota Trenitalia. «Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare l’efficienza della linea e riattivare la circolazione. Al momento, la riattivazione è prevista per venerdì 8 ottobre.

L'apocalisse si scatena sull'Italia: venti nubifragi in un giorno

Seguiranno aggiornamenti - si legge nella nota -. Di conseguenza non è prevista la circolazione dei treni regionali fra Roma e Latina, linea Roma-Formia-Napoli, e fra Roma e Nettuno. Alcuni Intercity Giorno sono sostituiti fra Roma e Napoli da una navetta ferroviaria che percorrerà la linea Av con fermata ad Aversa. Altri Intercity giorno e tutti gli Intercity notte percorrono l’itinerario via Cassino con maggiori tempi di viaggio di circa un’ora e mezza.

Trenta bus in cenere dopo il rogo spaventoso: l'era Raggi finisce col deposito Atac sotto sequestro

Le informazioni di dettaglio sui singoli treni sono aggiornate costantemente nella sezione Infomobilità del sito web trenitalia. Nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Nettuno, Aprilia e Campoleone è attiva l’assistenza di Trenitalia per informare e gestire eventuali necessità dei viaggiatori presenti». (Com) NNNN

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.