Enrico Michetti fa già il sindaco: va al deposito Atac per calcolare i danni del rogo

05 ottobre 2021 a

a

a

Enrico Michetti non perde tempo e si mette già al lavoro per la città che potrebbe eleggerlo come sindaco tra due settimane al ballottaggio. «Sono venuto a sincerarmi della situazione. L’azienda si è dimostrata efficiente, è riuscita a perimetrare l’incendio divampato per ragioni che poi l’istruttoria verificherà. I miei complimenti a quelli che sono intervenuti tempestivamente» ha detto il candidato del centrodestra a Roma durante un sopralluogo al deposito Atac di Tor Sapienza dove nella notte un incendio devastante ha distrutto 26 autobus.

Trenta bus in cenere dopo il rogo spaventoso: l'era Raggi finisce col deposito Atac sotto sequestro

«Ho trovato una grande disponibilità da parte dei vertici dell’azienda, ho chiesto diverse cose riguardo all’attuale gestione, il piano concordatario e anche sulle maestranze - ha detto Michetti - ho chiesto tutto quello che riguarda l’azienda, gli obiettivi immediati, le risorse umane e come uscire dal piano concordatario nel più breve tempo possibile. Questa è un’azienda che va rilanciata, resterà 100% pubblica, e dovrà tornare a essere il fiore all’occhiello della mobilità romana».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.