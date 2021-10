Roma, il deposito Atac di via Prenestina devastato dall'incendio: sequestro e indagine dopo il maxi incendio

Massimiliano Gobbi 05 ottobre 2021 a

Fiamme e fuoco nella rimessa Atac di via Prenestina, alla periferia est della Capitale. Il bilancio è spaventoso: circa 30 autobus andati distrutti, la maggior parte dei quali a metano, e tante auto. Nessuno è rimasto ferito.

Sul luogo, dalle ore 4.20 del mattino, un maxi schieramento di vigili del fuoco e carabinieri, provenienti dalla stazione Roma Tor Sapienza e dalla Compagnia di Roma Montesacro, che indagano sulla vicenda. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, le fiamme sarebbero partite da un autobus guasto, fatto sta che le cause restanoal momento in corso di accertamento. Sentiti i responsabili del deposito, i militari hanno sequestrato l’intera area. Al vaglio le immagini della videosorveglianza interna ed esterna al complesso dell’Atac per capire se qualcuno sia riuscito ad introdursi all’interno nonostante la vigilanza. Al momento non si esclude un gesto doloso.

"Per ragioni da accertare, si è sviluppato un incendio al deposito bus di Tor Sapienza - si legge nella nota dell'azienda Atac - Il rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto". (M.G.)

