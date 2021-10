Elezioni comunali a Roma, Enrico Michetti verso il ballottaggio. Gualtieri risale ma la Raggi spera ancora

04 ottobre 2021 a

Il candidato del centrodestra Enrico Michetti prende il largo, risale Roberto Gualtieri (Pd) e la grillina Virginia Raggi sembrerebbe praticamente fuori dalla partita. E' una corsa durissima quella al Campidoglio e la Capitale resta con il fiato sospeso: stando alle ultimissime proiezioni di Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 12% Michetti è al 30,3% dei voti, il secondo è il candidato dem Roberto Gualtieri con il 27,4% delle preferenze.

Le amministrative 2021 della Capitale sono al cardiopalma: prima gli exit poll davano al ballottaggio centrodestra contro centrosinistra, poi il ribaltone con Virginia Raggi che pareva inizialmente fuori dai giochi e subito dopo data in ballo per la seconda piazza, in grado di scalzare la sinistra con Gualtieri. Ma niente di fatto, con un nuovo clamoroso ribaltone l'ormai quasi ex sindaca sembrerebbe fuori dai giochi. Insomma mentre l'affluenza, bassa, si attesta intorno al 50 per cento gli ultimi dati segnerebbero il ballottaggio tra Michetti e Gualtieri, salvo nuove sorprese.

