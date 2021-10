Elezioni, protesta di Lega e Fratelli d'Italia con La7: niente interviste con la maratona Mentana

04 ottobre 2021 a

La maratona Mentana è uno degli appuntamenti fissi per seguire i risultati delle elezioni in Italia, ma il programma di La7 che va in scena per commentare il voto del 3 e 4 ottobre vedrà disertare gli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia. I due partiti di centrodestra hanno deciso che non faranno collegamenti né interviste con la trasmissione condotta da Enrico Mentana in segno di protesta contro La7 e Urbano Cairo. Dietro a tale scelta c'è un duplice motivo: il centrodestra non ha affatto gradito il colpo basso inferto a Giorgia Meloni nella puntata di Piazza Pulita di giovedì, con la messa in onda del servizio di FanPage, e inoltre si ritiene che la puntata di sabato scorso di In Onda, sotto la conduzione di Concita De Gregorio, abbia rotto il silenzio elettorale, fregandosene delle regole della par condicio nel parlare del caso Morisi, fedelissimo di Matteo Salvini.

