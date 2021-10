Comunali Roma, quattro ore per la scheda elettorale: assalto all'anagrafe di via Petroselli

03 ottobre 2021 a

C'è chi ha fatto quattro ore di fila e chi, invece, scoraggiato e sfinito, ha mollato ed è andato via senza certificato. Ecco la situazione alle 17 di domenica 3 ottobre all'anagrafe di via Petroselli, a Roma, dove si sono firmate file lunghissime per richiedere la scheda elettorale per il voto alle elezioni comunali.

In fila anche tanti giovani neo-iscritti nelle liste elettorali che non hanno ricevuto la tessera con cui andare alle urne. "Chi non l’ha ricevuta spesso non vota, non è detto che sia disposto a mettersi in fila e trascorrere così la domenica", commenta all’Adnkronos Luisa, 18 anni, mentre attende il suo turno a via Petroselli a Roma. "È la mia prima tessera elettorale. Ci sarebbero modi più comodi per riceverla, per poter partecipare ed esprimere il nostro diritto al voto", rileva Flavio, 18 anni.

Ma all'anagrafe per il documento necessario per esercitare il proprio diritto di voto anche per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre e per il ballottaggio anche elettori maturi, che non hanno trovato la scheda elettorale o che hanno finito gli spazi a disposizione nelle tornate precedenti.

