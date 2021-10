Scambiano le schede elettorali, votazioni sospese in molti seggi di Roma

Valentina Conti 03 ottobre 2021 a

Sono state momentaneamente sospese le operazioni di voto al seggio di via Giuseppe Vanni, in XII Municipio. “Il nostro è un seggio nuovo. Ci hanno consegnato delle schede del Municipio che non sono degli elettori del nostro, il XII, ma appartengono ad elettori del XIV. Da quanto sappiamo è un problema che si sta verificando anche in altri Municipi della città”, raccontano dal seggio in zona Massimina.

Schede elettorali sbagliate, votazioni bloccate al seggio

Diversi sono i seggi rimasti a corto di presidenti e scrutatori a causa delle rinunce, sostituiti in corner da vigili urbani, personale scolastico e giovanissimi in alcuni casi.

