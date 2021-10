"Silenzio violato", messaggi elettorali su WhatsApp da movimenti pro-Raggi: il Codacons va in Procura

03 ottobre 2021 a

Messaggi in chat nel giorno del voto, scatta l'esposto. A denunciare strani "movimenti" su WhatsApp è il Codacons che annuncia azioni legali. Alla base della denuncia del movimento di consumatori ci sarebbero dei "messaggi elettorali inviati tramite WhatsApp ai cittadini per influenzare le elezioni a Roma".

L'organismo ha annunciato che domani lunedì 4 ottobre presenterà un esposto alla procura di Roma e al Garante per la privacy. "Nella giornata odierna abbiamo registrato segnalazioni da parte di utenti che hanno ricevuto tramite WhatsApp messaggi inviati da movimenti politici che appoggiano la sindaca Virginia Raggi con cui si invitano i cittadini a recarsi alle urne", si legge in un comunicato del Codacons.

In questi messaggi, si legge nella nota, "compare il simbolo del movimento che appoggia Virginia Raggi e che rappresentano una indebita pressione sui romani chiamati ad esprimere la propria preferenza, in un momento in cui vige il silenzio elettorale".

Una vicenda su cui il movimento dei consumatori vuole vederci chiaro e per questo "presenterà domani un esposto a Procura e garante per la privacy chiedendo di indagare sulla violazione delle disposizioni in vigore".

