Giallo a Roma, il regista televisivo Massimo Manni trovato morto in casa: "Omicidio"

24 settembre 2021 a

a

a

Giallo a Roma. Il regista televisivo Massimo Manni è stato trovato morto nel suo appartamento in zona Trionfale, nei pressi di piazzale Clodio.

Sulla scena del crimine sarebbero state trovate tracce di sangue. La polizia indaga per omicidio. NPer chiarire le cause del decesso il pm di turno Francesco Saverio Musolino ha disposto l’autopsia.

Così è stata uccisa Laura Ziliani. Il piano diabolico delle figlie: "Efficienza criminale e freddezza"

Manni era un regista televisivo, tra le sue recenti collaborazioni quella con La7 per cui ha curato la messa in onda, tra l'altro, di In Onda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.