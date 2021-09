Willy Monteiro, nuovi guai per i fratelli Bianchi: il padre picchia un cameraman Rai

22 settembre 2021 a

Finiscono nuovamente al centro di fatti di cronaca i fratelli Bianchi, accusati di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso il 6 settembre dello scorso anno a Colleferro. Ma stavolta non sono Marco e Gabriele, attualmente detenuti nel carcere Rebibbia di Roma, ad essere protagonisti di una spiacevole vicenda. Come riferisce il Corriere della Sera un operatore della trasmissione di Rai Uno «La vita in diretta» è stato preso a calci e pugni da Ruggeri Bianchi, padre dei due fratelli. Il fatto si è verificato ad Artena dove risiede la famiglia Bianchi: il cameraman stava effettuando delle riprese della villa della famiglia Bianchi ed è stato prima insultato dalla finestra e poi riempito di botte in strada.

Willy Monteiro, cancellato con vernice bianca il viso del murales

L’operatore della Rai e il giornalista che era con lui sono quindi riusciti a scappare e si sono poi recati al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone: le riprese sono costate al cameraman delle dimissioni con tre giorni di prognosi. A scatenare Bianchi sarebbe stata una domanda sulla frase pronunciata dalla moglie Antonietta Di Tullio durante un colloquio in carcere con i figli: “Willy? Lo hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina”.

Omicidio Willy, parte il processo tra polemiche e accuse: i due fratelli Bianchi collegati da Rebibbia

