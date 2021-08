Fuga di gas, alla Romanina evacuata una palazzina

Massimiliano Gobbi 10 agosto 2021 a

Paura alla Romanina per una fuga di gas, evacuati residenti di una palazzina. E' successo in via Riccardo Billi, incrocio con viale Raf Vallone, al VII municipio di Roma Capitale. A lanciare l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova che ha inviato sul posto due squadre provenienti dal distaccamento locale, il CRRC e il funzionario di servizio. Presente, oltre ai tecnici anche pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e della Polizia di Stato, commissariato Romanina.

Durante i lavori di scavo è stata danneggiata una tubazione Italgas di media pressione. Immediato l'intervento degli operatori che hanno isolato la zona ed effettuato rilevazioni strumentali in prossimità del luogo dello scavo. Sono state temporaneamente evacuate cinque famiglie dalla palazzina adiacente, rientrate nei loro domicili dopo intervento di bonifica da parte dei vigili del fuoco. La rottura della conduttura, con una forte perdità di gas, ha causato disagi anche alla circolazione stradale tra via Alberto Lupo, via Ettore Manni e Via Riccardo Billi.

"Fin dalla mattina c'era un forte odore nauseante - commentano alcuni residenti - abbiamo lanciato l'allarme e ora è in corso l'intervento di tecnici e vigili del fuoco per risolvere il problema. Lo spavento è stato grande, sono stati evacuati anche alcuni appartamenti in via precauzionale".

