Roma, Valerio Massimo Manfredi e la moglie gravi in ospedale: "Dopo una fuga di gas"

11 febbraio 2021 a

a

a

Sono gravi le condizioni di Valerio Massimo Manfredi trovato privo di sensi nella sua casa a Roma insieme alla moglie. Lo scrittore è ricoverato in codice rosso in ospedale dopo essere stato trovato esanime dai Vigili del Fuoco in un appartamento in via dei Vascellari a Roma. L'ipotesi più probabile è un'intossicazione da monossido di carbonio. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, al San Camillo e all'Umberto I.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.