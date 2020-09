Esplosione a Milano, grave uno degli 8 feriti. "Uno strano suono poi il botto"

12 settembre 2020 a

CI sarebbe una fuga di bass all'origine dell'esplosione che questa mattina verso le 7 ha interessato un condominio di Milano, in piazzale Libia, vicino Porta Romana. Si ipotizza una fuga di gas localizzata al piano terra dello stabile. Distrutti tre piani dell’edificio nell’esplosione che si è sentita in tutta la zona. Presenti molte ambulanze, ci sarebbero otto feriti di cui uno in gravi condizioni. È un ragazzo di 30 anni ad aver riportato le ferite maggiori. Le iniziali sono S.A. e, secondo quanto riporta l’Areu, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Il ragazzo è stato trasportato, sotto choc ma cosciente, in codice rosso all’ospedale Niguarda. Gli altri 7 feriti, per un totale che arriva a 8, sono tutti lievi. Nel condominio vivono una circa 50 persone e due sono ancora ricercate ma secondo i condomini si trovavano fuori dall’edificio al momento dell’esplosione.

"Ho aperto gli occhi, c’era stato uno strano suono, e un secondo dopo c’è stato il botto. Subito si è creato fumo e un principio di incendio", ha detto un inquilino del quarto piano della palazzina. "L’edificio è stato tutto evacuato, probabilmente non ci saranno dispersi, al momento ci sono ma le prime ricerche hanno dato esito negativo", ha chiarito Maurizio Meneghin, comandante dei vigili del fuoco intervenuti insieme a 118 e polizia. "Adesso, ha aggiunto, terminiamo la ricerca dei dispersi preliminare nel dubbio che ce ne siano", ha concluso.

