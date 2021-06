Roma, l'incendio sul Grande Raccordo Anulare spaventa tutti: il fumo invade la strada

30 giugno 2021 a

Sterpaglie in fiamme e il fumo manda in tilt il Grande Raccordo Anulare. Questa mattina a Roma, all’altezza dell’uscita 33 del Gra, quella che porta a Casal Lumbroso, è scoppiato un incendio in prossimità della carreggiata stradale, con le fiamme e il fumo che hanno spaventato gli automobilisti in transito. Ad andare a fuoco sono state alcune piante ormai secche e non tagliate.

