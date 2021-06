Rifiuti ovunque a Roma, Maurizio Gasparri sbotta: "Una vergogna, Raggi e Zingaretti offrono uno spettacolo indecoroso"

30 giugno 2021 a

Rifiuti ovunque, un odore insopportabile per le strade di Roma. I cittadini sbottano e il senatore Maurizio Gasparri si fa portavoce del dissenso dei romani nei confronti dell'amministrazione, puntando il dito contro Virginia Raggi e Nicola Zingarelli.

«Mentre i rifiuti continuano a traboccare dai cassonetti, invadendo il suolo stradale e i marciapiedi, la Raggi e Zingaretti offrono uno spettacolo indecoroso alla città. Litigano, si rinfacciano responsabilità, l’uno contro l’altra a fronte di telecamere, per tentare di nascondere il fallimento di una gestione amministrativa che, in questo inizio di estate, ha reso irrespirabile l’aria per i miasmi che si diffondono dalle immondizie. Quello che sta accadendo non è una fatalità, occorreva agire, far sentire la presenza delle Istituzioni, individuare impianti per lo smaltimento dei rifiuti, prevedere e affrontare con giudizio l’emergenza che si annunciava da mesi. E la Sindaca, insieme al Presidente della Regione Lazio, hanno avuto tutto il tempo». Lo dichiara il Senatore Maurizio Gasparri, Commissario di Forza Italia per Roma Capitale.

Zingaretti e Raggi si fanno la guerra e il Metropolitan rimane chiuso

«È evidente che qualcosa non ha funzionato: sul fronte pentastellato le beghe interne alla compagine grillina hanno paralizzato l’attività politica che, di fatto, non ha mai dato segni di risolutezza ed efficacia - aggiunge Gasparri - Sul versante Dem, Zingaretti non perde occasione di nascondere le proprie responsabilità dicendo sempre che la colpa è degli altri. Come se fosse un passante che si trova lì per caso. Ogni volta che viene chiamato in causa, dice che lui non c’entra, che la Regione si è adoperata ma il Comune non ha adempiuto agli impegni. Un atteggiamento che squalifica chi avrebbe il dovere di guidare Roma e il Lazio. Quanto dovranno ancora attendere i romani per avere la città vivibile? E il Comune, dove troverà il coraggio per chiedere il pagamento delle imposte sui rifiuti ai cittadini, ai commercianti, ai ristoratori? È una vergogna senza precedenti».

