Terrore ad Ardea, folle sparatoria: morto un anziano e due bambini. Inutili i tentativi di rianimazione

Massimiliano Gobbi 13 giugno 2021 a

a

a

Momenti di terrore ad Ardea, comune del litorale di Roma. Diversi colpi d`arma da fuoco sono stati esplosi in strada e subito sono arrivate tantissime chiamate al numero di emergenza 112 che ha attivato i soccorsi. Dalle prime informazioni è emerso che a sparare sia stato un uomo che si è poi allontanato: colpiti due bambini di 10 e 5 anni (Daniel e David) e un anziano signore, che non ha alcun legame di parentela con i due che erano a giocare a poca distanza da casa. Sul posto gli agenti della polizia locale di Ardea diretti da Marzia Sgrò e i carabinieri di Ardea, Anzio e Pomezia che hanno avviato le ricerche: l'uomo si è barricato in casa, in un appartamento di Ardea, ed è armato. Presenti anche agenti in assetto anti-sommossa. Subito sono giunti sul posto i soccorsi: due ambulanze e due veicoli dell'elisoccorso, atterrati a pochi metri dalla strada della sparatoria, adiacente al comprensorio di Colle Romito. Nessuno dei tre feriti ce l'ha fatta: uno dei due bambini e l'anziano signore sono morti a meno di un'ora dall'episodio, alle 13.38 è stato dichiarato il decesso dell'altro ragazzino. Inutili i tentativi di rianimarli. Sul posto sono presenti i familiari.

I negoziatori del comando provinciale dei carabinieri di Roma sono con la madre del 34enne, barricato da ore in casa ad

Ardea, dopo che ha ucciso un anziano e due bambini in un parco pubblico. I militari con la donna si trovano all’esterno dell’edificio in via Colle Romito e stanno cercando di avere un contatto con il figlio tramite telefono. L’irruzione dovrebbe scattare all’arrivo sul posto dei carabinieri dei gruppi di intervento speciali.

"Sono appena tornato dal luogo dove è accaduto il fatto, la parte alta di Colle Romito, un villaggio residenziale. I presenti e le forze dell’ordine ci dicono che qualcuno ha sentito degli spari, la persona che potrebbe aver sparato è stata già identificata, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili. Si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi. Ma ancora non sappiamo nulla di preciso" le parole di Mario Savarese, sindaco di Ardea. L'uomo, presunto autore del gesto, ha 34 anni ed avrebbe problemi psichici e negli scorsi giorni avrebbe già minacciato altre persone con alcune gravi frasi: "Io ti sparo, io ti ammazzo". L’uomo è stato colto da un raptus e ha aperto il fuoco mirando ai due bambini, che stavano giocando, e all’anziano che stava passando in bicicletta. Sono stati sparati almeno tre colpi di arma da fuoco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.