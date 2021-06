Bimbo di 3 anni cade in un profondo pozzetto. Estratto vivo dai pompieri

12 giugno 2021 a

Questa mattina in via Stefano Borgia 21, zona Primavalle, un bambino italiano di tre anni è caduto in un pozzetto profondo all'interno di un’area di cantiere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monte Spaccato e della compagnia di Trastevere e i vigili del fuoco che hanno recuperato il bimbo prima di affidarlo, cosciente, al 118 che lo ha condotto presso il Policlinico Gemelli . Sono in corso le indagini per stabilire se il cantiere fosse adeguatamente recintato e come mai il pozzetto non fosse stato messo in sicurezza. Bisognerà capire anche se i genitori abbiano una responsabilità nell'allontanamento del piccolo.

