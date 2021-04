Concorsopoli, Maurizio Gasparri all'attacco: "La magistratura faccia luce sulle ombre della Regione Lazio"

11 aprile 2021 a

“Poco meno di un mese fa, abbiamo chiesto alla Procura di Roma di indagare sulle assunzioni alla Regione". Sullo scandalo concorsopoli va all'attacco il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale e chiede alla magistratura di fare chiarezza sulle ombre della Regione Lazio governata da Nicola Zingaretti. "La richiesta - spiega Gasparri - nasceva dalla constatazione che, alla fine dello scorso anno, esponenti del Pd, e non solo, si sono recati ad Allumiere, un bellissimo paesino in provincia di Roma, per partecipare a un concorso pubblico indetto da quell'Amministrazione comunale. Il fatto è che alcuni candidati non vincitori del concorso, ma risultati idonei, sono stati poi assunti dalla Regione Lazio, in forza di una normativa che consentirebbe di attingere alle lista con i nominativi degli aventi diritto. E, tra questi, guarda caso - sottolinea Gasparri - risultano diversi esponenti del Pd laziale. Una coincidenza? Una fortunata congiuntura astrale per alcuni quadri del partito di Zingaretti? La cronaca ha ampiamente trattato l’argomento e, da più parti, è stato chiesto a Zingaretti, all’epoca era anche il segretario del Pd, di chiarire passaggi che suscitano seri dubbi. Fermo restando che è compito della Magistrature far luce su eventuali irregolarità, è legittimo avere qualche dubbio e pensare che qualcuno sapesse in anticipo della possibilità di avere un posto in Regione passando per la via di Allumiere. Visto che non sono arrivate risposte serie dal Presidente della Regione, che ha il dovere di informare e rendere trasparente ciò che appare con contorni opachi, auspichiamo che questo nostro sollecito possa condurre la Procura di Roma all’apertura di indagini che accertino certe coincidenze. La competenza non è solo della Procura di Civitavecchia. Forza Italia invoca l’intervento della Magistratura perché sono diversi i fatti che vedono protagonista la Regione. Perché ad esempio il Lazio deve portare i rifiuti in Campania e non si è mai provveduto alla realizzazione di strutture idonee allo smaltimento? Perché i cittadini laziali devono pagare le scelte sbagliate della Regione? Dove dei funzionari sono stati arrestati per vicende relativo si rifiuti. Confidiamo nell’opera dei magistrati".

