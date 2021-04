Non è L'Arena, Massimo Giletti fa nomi e cognomi. Le carte dello scandalo, tremano Regione Lazio e Zingaretti

10 aprile 2021 a

"Tutti stanno cercando questi documenti". Esordisce così il conduttore di "Non è L'Arena" Massimo Giletti nel video pubblicato sul suo profilo Instagram. Domani, domenica 11 aprile, Giletti presenterà una puntata bomba. In primo piano infatti il concorso dei miracoli ad Allumiere che sta mettendo in crisi la Regione Lazio con le dimissioni del presidente del Consiglio Mauro Buschini.

“Faranno molto parlare - ha annunciato mostrando i fogli - perché questi sono i documenti del concorso dei miracoli avvenuto nel Lazio e che sta mettendo in grande crisi la Regione Lazio. Ci sono tutte le carte per capire cosa è davvero successo a questo concorso. Faremo nomi e cognomi e sveleremo le votazioni, che finora sono rimaste segrete”. Il conduttore ha anticipato così uno dei temi esplosivi della puntata che affronterà lo scandalo Concorsopoli che ha scosso tutto il Pd anche a livello nazionale.

