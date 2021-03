Gualtieri e quella grafica rimossa, la Lega mette il dito nella piaga M5s

Massimiliano Gobbi 16 marzo 2021 a

a

a

L’ex Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dato la sua disponibilità a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Una disponibilità, in attesa dell’ultima parola del neo segretario Enrico Letta, che fa tornare però alla memoria la recente pagina - creata ad arte da ignoti secondo il Partito Democratico - pubblicata su Facebook il mese scorso (e rimossa subito dopo) dove ritraeva proprio Gualtieri candidato in alleanza con il Movimento 5 stelle con lo slogan “Roma al Futuro” e i due simboli vicini, mandando su tutte le furie il Pd che dichiarò di denunciare gli autori della pagina.

Pd: Gualtieri, 'ha ragione Zingaretti, Letta ha forza per guidare e rilanciare partito'

Resta però l’indizio e oggi, nel giorno in cui Gualtieri ha sciolto finalmente le riserve, torna attuale quantomeno l’interrogativo che si pone anche la consigliera regionale della Lega Laura Corrotti che sui social rilancia con una sottile ironia: "Il Pd candida Gualtieri a Roma. Il M5s conferma la grafica pubblicata per errore qualche tempo fa?”

Gualtieri candidato del Pd a Roma. Calenda sbotta: ci vedremo alle urne

E aggiunge, “dopo averlo candidato alle suppletive dello scorso anno nel Collegio Roma 1, lo ripropongono ora come sindaco di Roma: la Capitale per il Pd diventa un parcheggio per amici”, conclude la Corrotti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.