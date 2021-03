Il candidato del Pd a Roma sarà Gualtieri. Calenda sbotta: rottura totale, ci vedremo alle urne

16 marzo 2021 a

Il Pd ha scelto. Sarà Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia, il candidato del Partito democratico al Campidoglio. L'ex ministro dell'Economia del secondo governo di Giuseppe Conte è pronto a correre da candidato sindaco per la coalizione del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del 2021 a Roma.

Come anticipato da Agenzia Nova Gualtieri ha accettato la richiesta avanzata dal Partito democratico e ha atteso il termine dei lavori dell’Assemblea nazionale dei dem per sciogliere la riserva. L’annuncio arriverà a breve, salvo cambiamenti dell’ultima ora, entro la fine di questa settimana. Da settimane infatti va avanti un pressing nei confronti di Gualtieri come nome di peso nella corsa a Palazzo Senatorio. Il deputato dem ha preso alcuni giorni per riflettere sulla situazione e, a quanto filtra, ora si starebbe orientando ad una risposta positiva.

Una doccia fredda per Carlo Calenda che con il cambio al vertice del partito con il ritorno dalla Francia di Enrico Letta, eletto segretario del Pd, sperava nell'appoggio dem. "Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l’allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra", è lo sfogo sui social del leader di Azione.

"Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo periodo ho lavorato sul programma. Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora apprendiamo dai giornali, altro che tavoli e dialoghi, dell’imminente candidatura di Gualtieri. Appare evidente la scelta di rompere. Ci confronteremo alle elezioni", è l'attacco di Calenda.

