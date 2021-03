Addio Riccardo Modesti, il re di Miss Intimo stroncato dal Covid

Massimiliano Gobbi 11 marzo 2021 a

a

a

Il Covid si porta via il pioniere delle notti romane Riccardo Modesti, patron del concorso nazionale di bellezza “Miss Intimo” e manager della moda. Storico organizzatore di eventi mondani, conduttore di trasmissioni tv, network, è stato portato via dal Covid, a 80 anni appena compiuti. Con eleganza, simpatia e senza mai scivolare sullo sdrucciolevole terreno della malizia e della volgarità, aveva sdoganato le sfilate di ragazze in intimo all’interno di locali e nelle migliori piazze italiane. Il 26 febbraio aveva trascorso il suo 80esimo compleanno nel reparto di rianimazione Covid e, dopo una lunga battaglia, si è spento presso il Policlinico Umberto I di Roma.

Valerio Scanu si sfoga: "Mio padre era sano, i negazionisti del Covid abbiano più rispetto"

Falco della notte, nomignolo guadagnatosi sul campo per una trasmissione di successo lanciata nel 1984 su una delle prime tv private di Roma, GBR e poi proseguita su Tele Regione, nella sua carriera ha intervistato innumerevoli personaggi: da Vittorio Gassmann ad Alberto Sordi, da Gigi Proietti a Little Tony, a Gianni Morandi e Mike Tyson. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, in pochi minuti la sua bacheca social è invasa di foto e numerosi ricordi condivisi negli anni durante le tante serate organizzate.

Addio a Tognoli, è morto l'ex sindaco socialista di Milano: aveva avuto il Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.