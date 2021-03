Addio a Carlo Tognoli, il più giovane sindaco di Milano è morto: nei mesi scorsi aveva avuto il Covid

05 marzo 2021 a

a

a

Lutto nel mondo della politica. All’età di 82 anni si è spento Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano e il più giovane di sempre ad essere stato eletto per tale carica. A darne notizia è stato l’attuale sindaco del capoluogo della Lombardia, Giuseppe Sala: “Milano piange la scomparsa di Carlo Tognoli, un grande sindaco della nostra città, un uomo politico concreto e aperto alle riforme. Un milanese vero. Per me un maestro e un amico sincero. Mi unisco - il messaggio di cordoglio pubblicato sui social - al dolore della famiglia”.

Calci e pugni al derby di Milano, indagati cinque interisti grazie ai video sui social

Tognoli, in carica dal 1976 al 1986, era iscritto dal 1958 al Partito Socialista e aveva avuto un quadruplo incarico ministeriale nel corso della sua carriera politica: in primis è stato Ministro per le Aree urbane nei governi Giovanni Goria (1987-1988) e Ciriaco De Mita (1988-1989), in seguito ha presieduto il ministero del Turismo nel sesto governo di Giulio Andreotti (1989-1991) e nell’Andreotti VII (1991-1992). Dopo essere uscito dall’ambiente politico aveva intrapreso un percorso in Mediobanca su precisa indicazione di Enrico Cuccia. “Carlo Tognoli, un pezzo della storia milanese, della Storia Socialista e anche della nostra vita che se ne va. Un grande dolore”, il pensiero di Bobo Craxi su Twitter in merito alla morte di Tognoli, che era malato da tempo e nei mesi scorsi era stato colpito dal Covid mentre si trovava in ospedale per una frattura al femore.

Milano piange la scomparsa di Carlo Tognoli, un grande sindaco della nostra città, un uomo politico concreto e aperto alle riforme. Un milanese vero. Per me un maestro e un amico sincero. Mi unisco al dolore della famiglia. — Beppe Sala (@BeppeSala) March 5, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.