Valerio Massimo Manfredi fuori dal coma ma ancora grave

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, ricoverato dall'11 febbraio scorso all'ospedale Misericordia di Grosseto in seguito ad una intossicazione da monossido di carbonio nella sua casa di Roma, è uscito dal coma. Rimane comunque nel reparto di terapia intensiva.

Lo scrittore era stato ricoverato in codice rosso in ospedale dopo essere stato trovato privo di sensi dai Vigili del Fuoco in un appartamento in Via dei Vascellari a Roma. Con lui c'era anche un'amica. Entrambe erano state trasportate al San Camillo e all'Umberto I. In seguito Manfredi era stato trasportato in elicottero all'ospedale di Grosseto e ricoverato nella camera iperbarica.

