Zona rossa nel Lazio: chiusa Roccagorga per troppi contagi con la variante inglese

Una zona rossa nel Lazio. Il comune di Roccagorga, in provincia di Latina, diventa ufficialmente zona rossa. A stabilirlo il tavolo istituito oggi pomeriggio presso la prefettura di Latina a cui hanno preso parte io prefetto, Maurizio Falco, i vertici della Asl, il sindaco Nancy Piccaro e i rappresentanti della Regione Lazio. L'avvio di una fase di emergenza è stato reso necessario a causa di un consistente aumento di contagi, circa sessanta negli ultimi giorni per un comune di poco più di 4mila abitanti.

Secondo le prime informazioni dallo Spallanzani, i primi accertamenti hanno confermato la presenza in paese della variante inglese. Il paese sui Lepini sarà dunque zona rossa da domani mattina alle ore 6 per quindici giorni. Il sindaco oggi, anticipando le decisioni giunte dopo gli accertamenti dello Spallanzani e il vertice in prefettura, aveva emesso comunque una ordinanza di chiusura per bar e ristoranti.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza che mette in zona rossa il Comune di Roccagorga per i prossimi quindici giorni. Il paese sui Lepini ha registrato una sessantina di contagi da Covid negli ultimi giorni. La zona rossa avrà inizio da domani mattina, 15 febbraio, alle ore 6 e avrà la durata di quindici giorni.

