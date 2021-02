Troppa gente in centro, chiusi gli accessi a Fontana di Trevi

14 febbraio 2021 a

A causa dell’elevato numero di persone a Fontana di Trevi, le pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale hanno momentaneamente chiuso gli accessi alla fontana per garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Tuttora in corso i controlli nella zona del Centro, nelle strade ad interesse commerciale e nelle aree dove è possibile che si formino assembramenti.

Sono 40 le persone sanzionate nel weekend dalla polizia locale di Roma per il mancato rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid. Gli agenti hanno eseguito controlli soprattutto nelle vie commerciali e nelle zone della movida: nel Rione Monti, in centro storico, nel Tridente, a Trastevere, Pigneto, Ponte Milvio e piazza Bologna. A causa di assembramenti ieri sono scattare chiusure temporanee a piazza dell’Immacolata e alcune aree di piazza Bologna. Sempre a San Lorenzo un ragazzo è stato denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale durante i controlli sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. In zona Monti invece un circolo culturale è stato chiuso ed il titolare, un italiano di 30 anni, sanzionato perché somministrava illegalmente bevande alcoliche.

