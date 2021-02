Assembramenti in centro, chiusa via del Corso

06 febbraio 2021 a

a

a

A Roma, a partire dalle 17, gli agenti della polizia locale hanno dovuto chiudere temporaneamente alcune parti di via del Corso, di via Sistina, Trinità de monti, le aree intorno a piazza Navona per far defluire le persone che avevano creato affollamenti eccessivi. Pattuglie della polizia locale sono state dislocate su tutta la città, con monitoraggio delle aree più soggette ad assembramenti e rafforzamento della vigilanza a partire dal primo pomeriggio, in particolare nell’area del Tridente e del lungomare di Ostia.

Coronavirus: Milano, folla nelle vie del centro e sui Navigli

A Ostia sono presenti numerose pattuglie del Gruppo Mare con presenza del dirigente. Molte le persone a passeggio, ma nessuna criticità particolare. Chiusure temporanee per sciogliere gli affollamenti sono state predisposte anche a piazza Bologna e le piazze principali a San Lorenzo.

Video su questo argomento Covid, senza controlli serrati l'economia rischia ancora

Intanto, per tutta la giornata, è proseguita anche l’attività di controllo delle forze dell’ordine nelle zone della movida romana. Nel quartiere Aurelio, all’interno di un’abitazione privata, la polizia ha scoperto una festa privata con 14 ragazzi. Tutte le persone sono state multate; inoltre 2 di loro sono stati denunciati per aver opposto resistenza e minacciato gli agenti intervenuti. Nella zona di Montesacro 2 locali sono stati sanzionati per violazione delle norme anti Covid e dovranno restare chiusi rispettivamente per 2 e 3 giorni. Gli stessi agenti sono intervenuti lungo il "muretto" di via Angiolieri per evitare gli assembramenti dei giovani che, tradizionalmente, affollano la via. A San Lorenzo, dalle 18 alle 19.30, insieme alla polizia locale, è stata circoscritta piazza dell’Immacolata per agevolare il deflusso di circa 500 persone. A Trastevere un ragazzo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Coronavirus: in provincia Milano 515 nuovi positivi di cui 230 in città

A Ostia, poco prima della mezzanotte, gli equipaggi della Volante hanno trovato un circolo culturale all’interno del quale 37 persone stavano giocando a biliardo. Tutti i giocatori sono stati sanzionati così come i titolari del locale al quale è stata anche ritirata la licenza. Nel corso dei servizi sono state controllate più di 180 persone.

La metro A è ko, a Termini scatta l'assalto ai bus. Oltre al danno il rischio Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.