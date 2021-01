Coronavirus: Milano, folla nelle vie del centro e sui Navigli

31 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Folla e assembramenti a Milano nell'ultimo giorno di zona arancione per la Lombardia. Complice la giornata di sole, nelle principali strade del centro si sono riversate migliaia di persone, per una passeggiata o per fare shopping. Affollate in particolare le zone di corso Buenos Aires, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo e via Torino, fino ai Navigli e alla Darsena, dove si sono formati numerosi gruppi di giovani.