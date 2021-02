La metro A è ko, a Termini scatta l'assalto ai bus. Oltre al danno il rischio Covid

01 febbraio 2021 a

È stata riattivata la circolazione sull’intera rete della metro A di Roma, dopo 2 ore di stop nel tratto Anagnina-Termini a causa di un guasto tecnico ai cavi di alimentazione. Lo rende noto Atac. Ma il disservizio nel primo giorno di zona gialla nel Lazio ha costretto una folla di persone a riversarsi sulle navette e scene di assembramenti e mancato distanziamento sociale si sono viste, soprattutto nei pressi della Stazione Termini.

Proteste sui social all'indirizzo dell'Atac e della sindaca Virginia raggio per l'ennesimo disservizio in un periodo così complicato. I bus presi d'assalto hanno di fatto moltiplicato le occasioni di contagio nel giorno in cui è scattata la zona gialla a Roma e nel Lazio.

Intanto fanno discutere le foto, diffuse oggi sui social, che mostrano due persone aggrappate a un autobus. Due uomini che viaggavano all'esterno del mezzo in piedi sul paraurti posteriore e attaccati alla meno peggio. La scena è stata ripresa questa mattina dalle parti di Porta Maggiore.

