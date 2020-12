Ramo cade sul parabrezza. L'auto sbanda e va a sbattere. Centinaia di interventi a Roma

Massimiliano Gobbi 28 dicembre 2020 a

a

a

Il vento colpisce la Capitale, cadono in strada alberi e rami. Poco prima delle 14, presso lungotevere De' Cenci, nel tratto che collega ponte Garibaldi al ponte Fabricio, un ramo ha colpito sul parabrezza un auto che ha sbandato e urtato un'altra vettura parcheggiata. La persona è stata immediatamente presa in cura dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale. Presente sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma.

Alle ore 12 di oggi, in via Stern, nel quartiere Flaminio, un albero è caduto in strada e ha colpito un uomo di 61 annui ad un braccio e alla testa. Soccorso immediatamente dal personale sanitari del 118 è stato trasferito in ospedale. Sul posto anche personale dei vigili del fuoco, agenti di polizia Locale e forze dell'ordine.

Intanto nella giornata si registrano più di 100 interventi nella Capitale per il forte vento di queste ore. Tra i più rilevanti, causa cadute rami o alberi pericolanti deviazioni del traffico in via di Pietralata, chiusa alle 10.30 in entrambe le direzioni a causa della caduta di un albero, via di Conca d’Oro, via della Moschea altezza viale Parioli, via Aurelia Antica e via Edmondo De Amicis. Sempre intorno alle 10.30 un grosso ramo caduto in via Conca D'Oro danneggia due auto in sosta. Sul posto III Gruppo Nomentano della polizia Locale per rilevamento danni e senso unico alternato.

Vento forte anche sul litorale romano dove dalle prime ore di questa mattina, i vigili del fuoco di Civitavecchia hanno effettuando diversi interventi a causa di cadute di pali, grondaie e rami pericolanti. Fra i vari interventi svolti, in via Strambi è stata messa in sicurezza una tettoia, le cui porzioni pericolanti minacciavano di cadere sul laboratorio analisi Tarantino. In via Flavioni, invece, i pompieri hanno soccorso una donna che era rimasta accidentalmente chiusa fuori, sul balcone della propria abitazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.