Albero si abbatte al Flaminio. Ferito alla testa un uomo di 61 anni

Andrea Ossino 28 dicembre 2020 a

La pioggia appesantisce i rami. Il vento fa oscillare l’albero. Poi il crollo, lo schianto al suolo. In via Raffaele Stern, alle 12 di questa mattina, tutto è accaduto in un attimo. L’ennesimo albero è crollato a Roma, al Flaminio. E a farne le spese è stato un uomo di 61 anni, un passante. La vittima è rimasta ferita al braccio e alla testa. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, dei sanitari e dei vigili del fuoco.

