È stata isolata dalla polizia locale di Roma Capitale l’area di Fontana di Trevi, a Roma, a causa di un assembramento di persone. I vigili procederanno a una graduale riapertura e un contingentamento con modalità stop and go, procedura in atto anche in altre località del "tridente", al fine di scongiurare la formazione di blocchi di persone incompatibili con l’epidemia da Covid-19.

