Giallo al Muro Torto: spunta il cadavere di un ragazzo. Indagini in corso

Mentre l'attenzione delle forze dell'ordine era incentrata sul Pincio e Piazza del Popolo Borghese dopo la maxi-rissa tra giovanissimi di sabato scorso (e quella odierna, a Villa Borghese) gli agenti in servizio hanno notato il cadavere di un ragazzo tra le sterpaglie. È accaduto in viale del Muro Torto all'altezza del cavalcavia del Pincio, direzione piazzale Brasile. A notare il corpo del giovane, 23enne romeno, il personale agenti in servizio anti assembramento. Sul posto gli uomini della polizia scientifica che si stanno occupando dei rilievi, le pattuglie della polizia locale gruppo Parioli per servizi di viabilità e ausilio e i vigili del fuoco.

