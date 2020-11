A Roma e nel Lazio sono finiti i guanti. L'allarme dei medici, Magi: ecco perché siamo già senza

26 novembre 2020 a

"In questo momento a Roma e nel Lazio c'è un allarme per i guanti monouso: tra i medici iniziano a scarseggiare". Cosi` il presidente dell`Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall`agenzia Dire in merito alla situazione dei dispositivi di protezione individuale tra i medici. "Il motivo- spiega- sarebbe legato alla chiusura di una fabbrica che produceva appunto guanti, per questo ora ci ritroviamo senza".

Intanto non si arresta il bollettino dei medici morti sul `campo`, con un bilancio che sale a 216, 37 dei quali `caduti` nella seconda ondata. "È un bilancio tristemente serio quello dei medici che hanno perso la vita a causa del Covid-19- commenta ancora Magi- che colpisce tutte le categorie: non solo i medici di famiglia, ma anche gli ospedalieri, gli specialisti ambulatoriali, i liberi professionisti e i pediatri. Tutte persone che hanno sacrificato la loro vita per svolgere la propria attivita`. Questo bilancio, importante, ci deve fare riflettere sull`importanza e la dedicazione dei medici nel risolvere i problemi legati alla salute pubblica".

