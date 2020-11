Sgomberato il Cinema Palazzo, gli occupanti chiamano alla rivolta

25 novembre 2020 a

Sono iniziate all’alba le operazioni di sgombero del Cinema Palazzo in piazza dei Sanniti, a San Lorenzo. I blindati della Polizia hanno presidiato l’area all’alba e sono in corso le operazioni per liberare la struttura occupata da anni. A darne la notizia è stato proprio il "Nuovo Cinema Palazzo" che su facebook ha lanciato un appello ai cittadini: "Svegliamoci Roma, Svegliamoci San Lorenzo. La prepotenza è arrivata col buio e ha occupato il Cinema Palazzo e piazza dei Sanniti. Ora sta uscendo il sole e oggi non abbiamo niente di più importante da fare che dimostrare che non ci stiamo» Portate con voi creatività, energie, forza e pazienza. Sarà una giornata lunga, abbiamo tutto il tempo di dare il nostro contributo. Da adesso in poi ci vediamo a via degli Ausoni sotto il pastificio Cerere. Ognuno di noi - conclude il post - deve dare qualcosa in modo che alcuni di noi non siano costretti a dare tutto".

