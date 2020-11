"Riapriamolo per curare i pazienti Covid". La Raggi rilancia il Forlanini

21 novembre 2020 a

Riparte la campagna della sindaca Virginia Raggi per la riapertura dell’ospedale Forlanini di Roma chiuso da alcuni anni. La prima cittadina si è recata davanti alla struttura «insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana - riferisce lei stessa su Twitter- Salvatore D’Antonio, Giovanni Puglisi, Massimo Martelli e Stefano Barone. La struttura deve riaprire per accogliere e curare pazienti Covid-19», la richiesta.

«Stiamo girando per i corridoi dell’ex Forlanini. Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttura e accogliere i pazienti Covid. Vedere questo abbandono è un pugno nello stomaco». La sindaca di Roma ha invitato su Twitter a sottoscrivere una petizione per la riapertura del nosocomio.

