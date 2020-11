Varchi a Prati e via del Corso, Ikea chiusa. Roma diventa a numero chiuso

13 novembre 2020 a

La firma del questore di Roma Carmine Esposito sull'ordinanza che rende più severe le norme contro il Covid nella Capitale arriverà oggi. Tra le misure contenute nel provvedimento la chiusura nel weekend delle due fermate metro della linea A Spagna e Flaminio dalle 10 alle 19, se non fino alle 20, e una serie di varchi che renderanno le vie e le piazze dello shopping e del passeggio delle aree a numero chiuso nel fine settimana.

A via del Corso si potrà accedere da piazza del Popolo, piazza di Spagna, largo Goldoni e largo Chigi "fino a esaurimento dello spazio giudicato sufficiente dagli elicotteri in volo e dalle telecamere della sala operativa della polizia", scrive Repubblica. In caso di assembramenti i pedoni saranno indirizzati verso via del Babuino e via di Ripetta. In via Cola di Rienzo, che sarà interdetta al traffico, si potrà entrare da piazza Risorgimento, via Ottaviano e via Candia.

Controlli - anche con poliziotti e carabinieri a cavallo - a villa Pamphilj, villa Ada e villa Borghese. Controlli su ditanziamento e sull'uso corretto della mascherina e pure in spiaggia a Ostia e Fregene.

La stretta potrebbe convincere il Comune ad annullare, o modificare negli orari, la domenica ecologica prevista per il 15 novembre.

Nuove restrizioni al commercio sono attese nell'ordinanza al vaglio della Regione Lazio. I grandi store come Rinascente e Ikea potrebbero essere costretti a chiudere nei festivi e prefestivi come i centri commerciali. Stop anche a Porta Portese.

L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, intervenuto su Radio Capital ha spiegato: "Il prefetto di Roma sta facendo uno sforzo straordinario e verranno coinvolte le forze dell’ordine: ci sarà un’iniziativa coordinata dal questore di Roma per essere in grado di poter controllare i flussi. Inoltre, stiamo emettendo un’ordinanza per fare in modo che grandi superfici commerciali, come ad esempio Ikea, rimangano chiuse nella giornata di domenica".

