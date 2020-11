Regione Lazio, in arrivo la nuova stretta: Zingaretti vuole chiudere i maxistore nei festivi e prefestivi

12 novembre 2020 a

"La situazione nel Lazio non è tale da varare misure severe come la chiusura di tutti i negozi e il nostro obiettivo è prevenire" fanno sapere dalla Regione mentre ormai è quasi scontato che a breve scatterà la nuova ordinanza .anti-Covid per i negozi con norme ancora più stringenti.

Il governatore Nicola Zingaretti sta infatti valutando di varare un’ordinanza regionale per imporre una stretta sui maxistore (superiori ai 2.500 metri quadri, con la consueta eccezione di alimentari, tabaccai, farmacie ed edicole) nei giorni prefestivi e festivi.

Per quanto riguarda i mercati, verrebbero chiusi nei festivi, salvo che per i generi alimentari. Terzo punto: obbligo per le strutture rimaste aperte di rispettare il distanziamento e il contingentamento.

Il testo non è ancora stato firmato, si sta valutando se procedere ma, viene ribadito dalla Regione, "la situazione in Lazio non è tale da varare misure severe come la chiusura di tutti i negozi», e «il nostro obiettivo è prevenire".

