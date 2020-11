C'è l'emergenza coronavirus ma il Pd boccia la riapertura del Forlanini

13 novembre 2020 a

«Il Pd di Zingaretti in Regione Lazio boccia una mozione che mirava a riaprire l’Ospedale Forlanini e riconsegnare finalmente la struttura ai cittadini con al suo interno servizi esclusivamente socio-sanitari, dandogli così la funzione pubblica che più gli compete e resa oggi ancora più essenziale dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e aggravata maggiormente dalla carenza dei posti letto». Così in una nota il coordinatore Lega Roma Claudio Durigon e il consigliere Lega in Regione Lazio Laura Corrotti. «Continuano quindi gli spot elettorali del Pd che tendono solamente a confondere i cittadini, parlando di recupero di una parte della struttura inserendoci l’Agenzia Europea per la ricerca biomedica ma senza specificare che in realtà non si ha nessuna intenzione di riaprire l’Ospedale», concludono.

