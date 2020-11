Proietti, caos al cimitero per la cremazione. Imbarazzo per Roma

08 novembre 2020 a

a

a

Gigi Proietti ancora in attesa della sepoltura. Per sua volontà, il grande attore romano recentemente scomparso verrà sepolto nel cimitero Acattolico di Testaccio ma la salma è ancora in attesa della cremazione. Al cimitero Flaminio ci sono decine di salme in attesa e, a causa dell'emergenza, molte di esse sono state trasportate al Verano, nella speranza che gli impianti siano presto in grado di smaltire le richieste.

Proietti, l'ultimo saluto da brividi dell'amico Brignano: "Perdoname..."

Della questione ha parlato anche Carlo Calenda, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, che si chiede su Twitter "come si possa arrivare a questo?". Gli fa eco Guido Crosetto che commenta: "La cosa vergognosa è che se non fosse accaduto ad una persona conosciuta, non lo avremmo nemmeno saputo. Dalle mie parti avrebbero cacciato già il Sindaco da anni. (di qualunque colore)". Gli fa eco Luciano Ciocchetti: "I cimiteri romani sono abbandonati da anni. Sporcizia, mancanza di decoro. Ritardi nelle tumulazioni e nelle cremazioni. Le agenzie funebri di #roma portano le salme in altre regioni. Uno scandalo vero". Cosa risponderà la Raggi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.